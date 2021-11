Shawn Mendes e Camila Cabello terminam o namoro: Continuaremos a ser melhores amigos

18/11/2021 | 08:10



Shawn Mendes e Camila Cabello anunciaram que não estão mais juntos. Através das redes sociais, na noite da última quarta-feira, dia 17, os artistas anunciaram o término, frisando que seguirão como melhores amigos.

Olá pessoal, nós decidimos terminar nosso namoro, mas o nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca. Nós começamos nossa relação como melhores amigos e vamos continuar sendo melhores amigos. Nós agradecemos o apoio de todos desde o começo e daqui em diante. Camila e Shawn, diz o comunicado.

Camila, de 24 anos de idade, e Shawn, de 23 anos, assumiram o namoro em julho de 2019. A última postagem onde os dois aparecem juntos foi publicada no dia 31 de outubro, em comemoração ao Halloween, quando mostraram as fantasias escolhidas para celebrarem a data nos Estados Unidos.

Após assumirem o relacionamento, os dois lançaram a parceria musical, na canção Señorita. Mas, antes mesmo de assumirem o relacionamento, eles já haviam feito uma parceria em 2015, com a canção I Know What You Didi Last Summer.