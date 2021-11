Vitão revela que conversou com Whindersson Nunes após assumir namoro com Luísa Sonza

17/11/2021 | 09:10



Não é novidade para ninguém que mesmo depois de tanto tempo de ter assumido um relacionamento sério com Luísa Sonza, e mesmo depois de ter terminado isso, Vitão tem que voltar nas redes sociais e em entrevistas para se justificar sobre o assunto.

Pois é, e recentemente o cantor comentou durante uma entrevista para o podcast apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures sobre a sua relação com Whindersson Nunes, ex-marido de Luísa Sonza. Para quem não sabe, a cantora assumiu o relacionamento com Vitão após cinco meses do término de seu casamento com o humorista, o que acabou gerando a polêmicas e críticas para cima dela e de Vitão.

- A gente já colou umas vezes juntos. mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele foda, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vículo forte de amizade.

Além disso, Vitão comentou que conversou com Whindersson Nunes depois que ele assumiu o relacionamento com a cantora.

- Trocamos uma ideia suave, nada demais. até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos.