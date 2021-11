Tatá Werneck cai no choro durante programa ao citar Paulo Gustavo

17/11/2021 | 09:10



Tatá Werneck, que sempre faz rir no seu programa do Multishow, desta vez não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro durante o segundo episódio da nova temporada do Lady Night, exibido na terça-feira, dia 16.

Ao entrevistar Leandro Hassum, a comediante acabou se emocionando quando recebeu um elogio do colega de profissão e lembrou Paulo Gustavo. Antes mesmo de o episódio ir ao ar, ela compartilhou o trecho do programa em que acaba chorando ao falar do amigo, vítima fatal da Covid-19, e que morreu no dia 4 de maio de 2021.

- Eu juro por Deus, é muito difícil estar gravando depois de tudo o que aconteceu. Por causa do Paulo, disse Tatá, chorando, depois de Leandro se declarar para ela:

- Eu sempre te respeitei e vou continuar te respeitando e te achando brilhanete cada dia mais. Você tem um fã muito sincero que se emociona de estar aqui do seu lado e ver o quanto você cresceu e o quanto que eu sei que você ainda vai crescer muito e o quanto que você ainda vai ser um símbolo para a nossa comédia. Nós temos alguns símbolos, alguns são estrelas hoje, mas você é um símbolo do nosso núcleo.