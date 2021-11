Bruno Montaleone fala sobre clipe com Luísa Sonza: - Teve uma vibe Verdades Secretas

08/11/2021 | 14:11



Bruno Montaleone comentou sobre os boatos de romance com Luísa Sonza depois de ter participado de um clipe da cantora! No vídeo, os dois apareceram em momentos quentes, trocando beijos. Em entrevista para a colunista Patricia Kogut, o ator afirmou:

- Foi o meu primeiro clipe. Sempre quis fazer, tinha curiosidade. Adoro música, adoro esse universo. Ela me chamou, eu topei. Foi superdivertido. Ela é muito gente boa. E teve uma vibe Verdades Secretas. As pessoas logo associaram. A Luísa arrasa, é uma baita artista. Não rolou nada. A gente é amigo pra caramba. O que eu faço? Se for ficar saindo com toda menina, vou namorar o mundo inteiro [risos].

O ator também comentou sobre a experiência de interpretar Matheus em Verdades Secretas 2. Na trama, o personagem se relaciona com todas as pessoas de uma mesma família. Bruno integrou o elenco da novela quando as gravações já haviam começado:

- Confesso que não esperava. Mas, ao mesmo tempo, estava pronto para o desafio. Verdades Secretas é um produto famoso. Achava que tinha o meu perfil, mas não tinha feito teste. As coisas deram um reviravolta. Por mais que tenha pegado o bonde andando, estava me sentindo de alguma forma preparado. Todos me receberam muito bem, para eu não ficar tão perdido e fora da história. Mas foi um choque. E também uma baita oportunidade.

O artista ainda disse que este trabalho pode marcar sua carreira profissional:

- Você sempre acha que o personagem atual vai ser o que vai mudar a vida. Entro com essa cabeça para todos eles. Mas não dá para negar que Verdades Secretas é um produto muito esperado. Foi uma grande expectativa. Mas quem decide [se vai fazer sucesso] é o público. Foi muito especial.

Bruno estreou na TV em 2015, na novela Malhação, e em 2017 ganhou fama pelo namoro com Sasha Meneghel. O ator disse que não se incomoda de o relacionamento, que acabou em 2019, ser lembrado até hoje:

- Não me preocupa, não. Tem gente que me conheceu por causa disso. Tem gente que já conhecia pelo trabalho. Quero mais é que as pessoas falem de mim. Está tudo tão misturado... Quero que saibam do meu trabalho. Ela já está até casada. Torço por ela. Não tem mais nada a ver, mas a gente não controla esse tipo de coisa.