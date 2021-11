Lucas Veríssimo sofre lesão grave, será cortado da seleção e perderá a temporada

08/11/2021 | 11:30



O zagueiro Lucas Veríssimo vai perder o restante da temporada após se lesionar gravemente na goleada do Benfica sobre o Braga, por 6 a 1, pelo Campeonato Português, no último domingo. O clube informou que o defensor sofreu um entorse grave no joelho direito com lesão multiligamentar e vai precisar realizar cirurgia.

Com a contusão, Veríssimo vai ser cortado da seleção brasileira que enfrenta Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. A CBF ainda não confirmou o corte do atleta. Tite poderá optar por um substituto no futebol brasileiro, ou mesmo não chamar nenhum outro atleta.

O jogador se transferiu para o Benfica no início do ano e vivia ótima fase sob o comando do técnico Jorge Jesus. Além da segurança na defesa, marcou três gols nas dez rodadas do Campeonato Português e vinha sendo elogiado por sua postura.

As boas atuações o levaram à primeira convocação para a seleção brasileira ainda em maio, mas o jogador foi cortado devido a uma lesão muscular. Em agosto, voltou a ser chamado por Tite e, em setembro, fez sua estreia oficial com a camisa do Brasil na vitória sobre o Peru por 2 a 0. A disputa pela quarta vaga entre os zagueiros da seleção continua forte já que Marquinhos, Thiago Silva e Militão vêm sendo constantemente convocados.

O Brasil é o líder das Eliminatórias, com 31 pontos, e está invicto na competição. A seleção tem pela frente a Colômbia, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30, e na terça-feira visita a Argentina, às 20h30, no Estádio San Juan del Bicentenário.

Brasil e Argentina ainda não se enfrentaram na competição sul-americana. O jogo no primeiro turno começou no estádio do Corinthians, mas com 5 minutos ele foi interrompido pelos agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) porque o time de Messi tinha quatro jogadores que não podiam estar no campo por causa da quarentena da covid-19. Esse jogo não foi remarcado pela Fifa ou Conmebol. A última vez que Brasil e Argentina se enfrentaram foi na final da Copa América, no Maracanã, vencida pelo time de Messi por 1 a 0.?