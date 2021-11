Tigre inicia decisão da Copa Paulista

Dérek Bittencourt



07/11/2021 | 00:01



São Bernardo FC e Botafogo se encontram a partir das 11h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para o primeiro ato da decisão da Copa Paulista. O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, no mesmo horário, no 1º de Maio. E se quer alcançar o bicampeonato do torneio, o Tigre terá de quebrar um tabu: jamais venceu o Pantera pela competição.

Nos seis confrontos entre os times até aqui (dois em 2007, dois em 2009 e dois em 2014), foram três vitórias botafoguenses e três empates, com 11 tentos marcados pelo representante de Ribeirão Preto e apenas três da equipe do Grande ABC.

“Vamos encontrar time complicado, calor absurdo, horário complicado, mas temos de nos preparar para todos os cenários e não vai ser dia e horário que vão atrapalhar nosso trabalho”, disse o técnico Márcio Zanardi, citando o horário incomum das 11h, que tem previsão de 32º C para o momento do apito inicial. “Mas vamos em busca da vitória”, decretou o comandante.

Márcio Zanardi passou de um ‘tapa-buraco’ para solução durante a competição. Treinava o sub-20, mas foi promovido quando Ricardo Catalá deixou a equipe para dirigir o Operário-PR na Série B do Brasileiro. Aos poucos, foi ganhando a confiança do grupo e levou o time à final. “Difícil projetar. A gente se prepara muito, o tempo todo, sabe que o futebol muda constantemente, mas não tem como projetar. Chegar no fim do ano com uma final, com vaga para a Série D, nem nos melhores sonhos”, admitiu Zanardi.



“Estou há muito tempo no futebol, vivenciei grandes clubes, times fora do Brasil, passei por muita situação, tive proposta para sair e acreditei no projeto do São Bernardo FC. Os jogadores me receberam de braços abertos, consegui pegar tudo o que estava sendo bem feito e fui colocando o que penso do futebol, eles acreditaram, foram participativos e fomos mudando comportamentos que acredito dentro do jogo. E as coisas foram acontecendo”, emendou.