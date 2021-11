IBGE inicia em S.Caetano os testes para o Censo 2022

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:01



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou ontem o primeiro teste nacional do Censo 2022. As atividades começaram simultaneamente nas 27 unidades da federação do País. No Estado de São Paulo, o único lugar que vai receber a operação é o bairro Prosperidade, em São Caetano. A avaliação demográfica é o principal instrumento para contar a quantidade de habitantes do território nacional e identificar as características de cada região. Em 2022, a amostragem terá uma grande tarefa: retratar o cenário do País depois da pandemia da Covid.

As atividades em campo começaram ontem e seguem até meados de dezembro com o objetivo de verificar os sistemas de coleta, os equipamentos, a abordagem ao informante e os protocolos de prevenção à Covid-19 que serão utilizados durante a avaliação demográfica, prevista para ocorrer oficialmente de junho a agosto de 2022. O Censo vai revelar a atual situação dos brasileiros, com indicadores importantes para definição de novas políticas públicas e de decisões de investimentos por meio da iniciativa privada.

Durante o lançamento, ontem, o diretor de pesquisa do IBGE, Cimar Azeredo, reforçou que o Censo do ano que vem busca retratar “o Brasil depois da pandemia”, ou seja, a avaliação demográfica tem como meta saber de que forma a população está vivendo e quais os serviços públicos que estão utilizando após superar a crise sanitária.

O Censo vai levantar questões importantes para os municípios como o cenário do desemprego, proporção de pessoas idosas e nível de escolaridade. “Toda essa defasagem que está acontecendo na escolaridade, provocada pela pandemia, com certeza o Censo vai mostrar isso e vai evidenciar também em quais locais isso foi maior ou menor”, explica Cimar.

Segundo IBGE, o bairro Prosperidade, em São Caetano, foi escolhido para o teste no Estado de São Paulo por contar com cerca de 1.000 domicílios, além de sua localização e uma diversidade adequada para avaliação. “O bairro possui potencial expressivo industrial, comercial e residencial, além da proximidade com a Avenida dos Estados e de fácil ligação com os municípios de Santo André, Mauá e São Paulo. Essa pesquisa servirá de parâmetro na coleta de informações, seja na área de saúde, educação ou de saneamento (básico)”, comenta a secretária municipal de governo, Silvia de Campos.

Os testes incluem todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto de coleta, pesquisa do entorno, modelo misto de coleta (presencial, telefone e internet), mobilização dos moradores e comunicação com a mídia. O posto do IBGE em São Caetano ficará no Atende Fácil, no bairro Prosperidade, até o fim das atividades.

Depois dessa fase de testes, o Censo 2022 visitará todos os domicílios do País a partir de junho do ano que vem. Essa atividade inicial conta com 250 recenseadores espalhados pelo Brasil. Para o ano que vem serão 220 mil pessoas, sendo 180 mil profissionais em campo.