Jojo Todynho é pedida em namoro novamente, segundo colunista

02/11/2021 | 10:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, Jojo Todynho estaria vivendo um novo romance e foi pedida em namoro em uma pousada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro - mas, dessa vez, a cantora quer preservar a sua vida pessoal e não quer divulgar detalhes da nova relação.

Após a exposição do seu último relacionamento do seu affair com Márcio Felipe e todas as polêmicas que rondaram o ex-casal, a funkeira está determinada em manter a discrição.

E ela declarou que não quer falar sobre sua vida pessoal e quer focar no trabalho.

Não quero comentar minha vida pessoal. Agradeço o carinho, mas estou focada no trabalho e focada em preservar a minha vida pessoal. Nesses últimos meses já fiquei exposta demais, quero distância dessa militância de vidas perfeitas que acham que podem opinar sobre a sua vida como se a delas fosse perfeita. Opiniões não pedidas com toque de preconceito?

De agora em diante vou me preservar mais, como sempre fiz, explicou.