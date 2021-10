Relembre a carreira e polêmicas de Alec Baldwin

22/10/2021 | 12:10



Alec Baldwin, 63 anos de idade, é o irmão mais velho de uma família de quatro atores, e são todos famosos: Daniel, Stephen e William - o artista foi indicado ao Oscar como o filme The Cooler - Quebrando a Banca, de 2003.

Entre algum dos inúmeros sucessos de Alec no cinema, se destacam Os Infiltrados, de 2006 e o Aviador, de 2004. Ele também atuou no longa Para Roma com Amor, de Woody Allen - Alec, inclusive, causou polêmica ao defender Allen de escândalo sexual envolvendo sua filha adotiva. Eita!

O astro nunca teve uma boa relação com a imprensa e já registrou atritos com repórteres, incluindo surras e insultos homofóbicos.