Prévias fizeram PSDB se consolidar como 3ª via, diz Salvo Melo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/10/2021 | 00:13



Presidente do PSDB de Santo André e superintendente da Unidade de Comunicação e Eventos no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), Edson Salvo Melo considerou que o tucanato se consolidou como a principal força de terceira via na corrida à Presidência da República com as prévias para escolha de seu candidato a presidente, marcada para o dia 21 de novembro.



Em visita ao Diário, Salvo Melo elogiou o processo e os candidatos internos que concorrem ao posto – casos dos governadores de São Paulo, João Doria, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio –, declarou que os três têm ficha de serviços prestados à sociedade que credenciam a liderança de uma chapa competitiva ao Planalto, mas defendeu o nome de Eduardo, que, para ele, é quem mais possui capacidade de aglutinar forças em um discurso de unificação do País.



“Já é possível ver que o partido sai fortalecido. Evidentemente que temos de ter o cuidado de não transformar uma disputa interna saudável em fragilização do partido. Eu não acredito que isso vá acontecer. Assim, o PSDB sairá das prévias como partido com maior capacidade de virar a terceira via. Creio que esse posto o PSDB já ganhou”, comentou Salvo Melo, em alusão à polarização política estabelecida entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparecem bem à frente dos potenciais concorrentes nas pesquisas de intenções de voto.



Salvo Melo avisou que, na semana passada, em reunião da executiva da legenda na cidade, foi deliberado o apoio do PSDB andreense a Eduardo Leite – Paulo Serra é um dos coordenadores da campanha do governador gaúcho em solo paulista. No domingo, cerca de 300 pessoas compareceram a evento organizado por Paulo Serra, em bufê no bairro Campestre, para defender o nome de Eduardo Leite.



“Vejo o Eduardo como o melhor nome para representar o que o Brasil precisa sem acirrar os ânimos. Esse, para mim, é seu principal diferencial. Porque qualidade de gestão, os três (concorrentes) têm. O governador Doria faz um bom trabalho no governo do Estado, assim como o Virgílio tem ficha de serviços prestados com muita qualidade em Manaus. O Eduardo agrega, além da qualidade da gestão, um perfil de harmonia, de pacificação, com o fim da radicalização, um cara da conversa, algo que o Brasil precisa”, pontuou.



O presidente tucano minimizou a ausência do vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), ex-líder de governo de Paulo Serra na Câmara, na atividade de domingo pró-Eduardo Leite. “Liguei para ele, sei que o prefeito também, e ele disse que já havia marcado um compromisso para o horário. Mas todos os demais vereadores estavam”, citou Salvo Melo, que disse que não haverá retaliação caso Minhoca decida apoiar Doria nas prévias. “Não trabalhamos com esse tipo de postura.”



No Grande ABC, só o diretório de Santo André fechou questão no apoio a Eduardo Leite. Em São Bernardo, São Caetano e Mauá, houve deliberação pelo voto em Doria, a despeito de, nessas cidades, dissidentes terem participado do ato a favor de Eduardo Leite. Em Ribeirão Pires, a executiva liberou os filiados.