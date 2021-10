Palavas servida às claras

Nilton Valentim

Diário do Grande ABC



17/10/2021



“Quem vem primeiro?” A mistura de palavras vindas das ruas, gírias e dialetos, presentes em O Novo no Ovo, livro da poetisa Paula Valéria Andrade, não responde essa pergunta, mas faz pensar sobre um monte de outras coisas. Inclusive, sobre o protagonismo da galinha ou da estrutura que é expelida de seu corpo e que, quando fecundada, resulta no surgimento de um novo ser.



O Novo no Ovo será lançado na terça-feira, às 15h, na Casa da Palavra, em Santo André. O evento será on-line, e contará com a participação da autora, do ator Fernando Vieira, que explicará o processo de criação dos vídeos com pílulas poéticas, do poeta Hamilton Faria, responsável pelo prefácio da obra, Guto Lacaz, que elaborou o projeto gráfico e editorial do livro, e a artista Paloma Klisys, que colaborou no audiolivro.



Na obra, a autora apresenta uma nova leitura do cotidiano urbano em um projeto de poesia experimental e digital. O trabalho é resultado do fluxo corrente da pesquisa estética de Paula Valéria e utiliza de diferentes mídias e suportes para construir sua narrativa. Com uma linguagem transmídia, denominada verbivocovisual, o livro engloba poesia, grafia, fotografia, escultura, poesia-visual, desdobrados em performance, sonoridade e imagem por meio de audiolivro e videobook. Os links podem ser encontrados no livro impresso e nas redes sociais – Soundcloud, Instagram e YouTube.



Ao longo de 112 páginas, Paula Valéria traz como referência a mescla de linguagens experimentais, das ruas, gírias e dialetos. A publicação tem como inspiração a pesquisa de autores modernistas brasileiros e eruditos, surrealistas, concretistas e neoconcretistas, como Marcel Duchamp, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Maria Martins, Alice Walker, Allen Ginsberg e o movimento Beatniks.



O prefácio é assinado por Hamilton Faria, o posfácio e pós-poema é de Roberto Bicelli e o epílogo é uma análise semiótica de Davi Kinski. A edição impressa, gráfica e digital de O Novo no Ovo possui o projeto gráfico e editorial de Guto Lacaz. O ensaio fotográfico é da autora ao lado da fotógrafa Patrícia Scavone. O livro também tem a colaboração da artista Angelita Cardoso (artista plástica da escultura).



O projeto de poesia transmídia tem participações especiais dos artistas Fernando Vieira no videobook e de Paloma Klisys no audiolivro. As atrizes Suia Legaspe, Jeyne Stakflett, Bebel Ribeiro, Gabi Costa e Geraldine Quaglia vocalizam as leituras no Sound Clouds. A arte é de Gabriel Kolyniak com fotografia de Patrícia Scavone.



O livro pode ser adquirido nas principais livrarias físicas e digitais por R$49,90 ou no site Estante Virtual.