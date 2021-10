‘Scoobtubro’ recheia a programação do Cartoon

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



17/10/2021 | 00:50



O mês de outubro continua repleto de mistério com Scoobtubro, uma programação especial no Cartoon Network. Todas as sextas-feiras do mês, vão estar recheadas com um dos super filmes favoritos da franquia.



Na próxima sexta-feira, é o momento de ver ou rever Scooby-Doo e o Fantasma Gourmet, a partir das 19h15. Já no dia 29, o canal apresenta a estreia do filme Scooby-Doo Halloween, às 21h.



Os fãs ainda podem curtir no Cartoon os melhores episódios de Scooby-Doo de segunda a sexta a partir das 17h.