Santo André acerta com Thiago Carpini

04/10/2021 | 23:07



O Santo André anunciou ontem a contratação do técnico Thiago Carpini, 37 anos, para a disputa do Campeonato Paulista de 2022. O treinador iniciou a carreira em 2019 no comando do Guarani e permaneceu um ano à frente do Bugre, entre 2019 e 2020. A demissão veio após maus resultados na Série B do Brasileiro de 2020. Com a saída do time de Campinas, Carpini assumiu a Inter de Limeira. No comando da equipe foram 13 jogos, com seis vitórias e sete derrotas, campanha que levou o time do Interior às quartas de final do Paulista da Série A-2. Desde maio, quando deixou o clube, o treinador estava fazendo cursos na Europa. O Ramalhão será a terceira equipe na carreira de Carpini.



Neste primeira passagem no comando técnico do Ramalhão, ele assume o time a partir da segunda quinzena de novembro e busca consolidar o Santo André no Paulistão 2022. “Um dos maiores motivos da escolha do Thiago foi o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos e a experiência dele no Paulistão”, afirma Juraci Catarino, diretor de futebol da equipe andreense.



Juraci informa também que o contrato do novo treinador vai até o fim do Estadual do ano que vem. Ainda de acordo com Catarino, além do aproveitamento de jogadores das categorias de base, haverá contratações para o elenco do Ramalhão com vistas ao próximo Paulistão. Entretanto, não foram informados jogadores nem posições que devem contar com reforços.



A Ramalhão, que espera pela entrega do Estádio Bruno Daniel, em reformas, deve se dedicar exclusivamente ao Paulistão, agendado para janeiro do ano que vem.