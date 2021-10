Simaria, da dupla com Simone, anuncia fazer parte de uma marca de sapatos

02/10/2021 | 13:10



Simaria, de 39 anos de idade, da dupla com Simone, está em Paris para a semana de moda, anunciou na última sexta-feira, dia 1, que agora faz parte de uma marca de sapatos - ao lado do empresário Alexandre Birman, a cantora contou a novidade aos seus seguidores.

Há um tempo atrás passei na frente de uma loja da rede do Alexandre e pensei, meu Deus, ainda vou trabalhar com ele. Passaram-se algumas semanas e meu amigo Bruno Astuto ligou falando que o Alexandre tinha comprado a MyShoes, que gostaria de transformá-la e pediu indicação para somar nessa empreitada. Na hora ele disse que pensou em mim. Contei a história a ele que eu tinha pedido muito a Deus e, mais uma vez, Deus me ouviu, contou a sertaneja.

Naquela mesma semana eu estava orando com a minha pastora e ela disse que Deus me daria uma marca de sapato. Sou muito grata por todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem operado em minha vida", finalizou.