Duda Nagle fala sobre ter mais filhos com Sabrina Sato: A gente é meio enrolado pra programar coisas

28/09/2021 | 09:10



Duda Nagle abriu o jogo sobre o futuro com Sabrina Sato. Em entrevista ao jornal Extra, o ator, que está interpretando seu primeiro vilão no cinema no filme A Garota da Moto, afirmou que o casamento com a apresentadora foi adiado, apenas, por causa da pandemia do coronavírus e, agora, os dois até fazem piada sobre o assunto:

- A gente criou uma piada interna, com fundo de verdade: vamos casar na entressafra, depois do primeiro filho. Mas o mundo parou. Tudo da Sá é com muita gente em volta, ela é uma pessoa agregadora. Não faria sentido fazermos uma cerimônia em casa, durante os momentos mais críticos da Covid. Talvez fique pra próxima entressafra (risos).

Sobre a entressafra, aliás, o ator confessa a vontade de ter mais filhos, mas explica a dificuldade do casal em se programar para aumentar a família:

- Tenho muita vontade de ter mais filhos. Mas a gente é meio enrolado pra programar coisas, desde o lazer do fim de semana até uma gravidez (risos). Tanto que a Sá engravidou quando eu estava começando a aprender a mexer no aplicativo que mapeia o ciclo menstrual. Tomara que aconteça logo.

Ele ainda sugere que seria bacana que a companheira desfilasse grávida no Carnaval do Rio de Janeiro em 2022, quando Sabrina retoma o posto de rainha de bateria da Vila Isabel:

- Seria interessante ela desfilar barriguda, né? Tudo pode acontecer.

Mostrando que é um pai-coruja, Duda também falou sobre a filha Zoe, de dois anos de idade:

- Quando minha filha nasceu, perdi um pouco da referência antiga, que era cuidar de mim, da Sabrina e da minha mãe (a jornalista Leda Nagle). Esse serzinho fofinho começa a aprender a andar e, num piscar de olhos, já está na beira da escada, rindo na cara do perigo. Isso é muito doido para um homem jovem que até então sabia se proteger. Por ela, faço tudo.