Internado, Pelé tinge o cabelo e filha explica: Para ficar mais bonito e logo sair daqui

28/09/2021 | 08:10



Pelé ainda está internado após passar por uma cirurgia em decorrência de um câncer no estômago - mas, de acordo com as constantes atualizações da filha do craque, Kely Nascimento, ele está se recuperando bem. E prova disso é que, na noite da última segunda-feira, dia 27, Kely revelou que o pai havia até mesmo dado uma repaginada no visual!

É isso mesmo: apesar de estar hospitalizado, o ex-jogador não deixou a vaidade de lado e decidiu retocar a cor dos cabelos, que já estavam em tom grisalho. Na legenda da foto, Nascimento revelou que foi um dos enfermeiros que cuida de Pelé que a ajudou a realizar a transformação capilar.

Kely ainda destaca que o craque está caminhando para mais uma fase de sua recuperação, e ressalta a esperança de que Pelé logo deixe o hospital:

Olha quem pintou o cabelo hoje para ficar mais bonito e logo logo sair daqui! Com o super enfermeiro Henrique que toma conta de nós durante as noites! Vários passos para frente e começando a segunda etapa da recuperação! Obrigada novamente e sempre por todo carinho!