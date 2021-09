Inscrições para Desafio de Redação sobem 28% em 2021

Da Redação



28/09/2021 | 05:46



O Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), viu crescer em 28% – de 7.525 em 2020 para 9.637 em 2021 –, o número de candidatos inscritos na disputa, que vale uma bolsa de graduação na USCS para alunos do 3º ano do ensino médio, uma bolsa de pós-graduação para moradores do Grande ABC que já tenham curso superior, além de televisores, notebooks e tablets para os demais participantes. Os vencedores serão divulgados no dia 29 de outubro, em evento especial da DGABCTV, transmitido pelo Facebook do Diário.

Assim como ocorreu em 2020, neste ano as inscrições ocorreram de foram remota em razão da pandemia. Os interessados usaram o site do concurso tanto para preencher os dados cadastrais como para enviar a redação. Antes da crise sanitária as inscrições ocorriam direto nas escolas. Um dos diferenciais na edição deste ano foi a incorporação de uma redação móvel, instalada dentro de um caminhão cedido pela Mercedes-Benz do Brasil ao concurso e que rodou escolas das sete cidades na reta final das inscrições.

A cidade com o maior número de textos enviados foi São Caetano, com 2.221, seguida de Santo André, com 1910. Além dos prêmio individuais aos participantes, a escola com o maior número de alunos inscritos vai receber R$ 3.000 para ser utilizado de acordo com a necessidade. Esse prêmio substitui o da torcida mais animada, que foi suspenso em razão da pandemia.

Todos os textos serão analisados cuidadosamente por comissão de avaliação, formada por alunos e docentes da USCS, e os critérios utilizados serão semelhantes aos de correções do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A proposta era a que os participantes escrevessem sobre o tema A Ciência Como a Luz na Escuridão e o texto teria de ter entre 1.000 a 3.500 caracteres (contando os espaços). O material que não se enquadrar nas regras serão desclassificados.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano). da Redação