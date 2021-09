Angelina Jolie e The Weeknd são flagrados após jantar e reforçam rumores de romance

27/09/2021 | 11:10



Parece que o suposto romance entre Angelina Jolie e o cantor canadense The Weeknd está indo de vento em popa! De acordo com o jornal Daily Mail, os dois foram flagrados novamente em um jantar romântico - e ainda teriam deixado o local juntos, partindo em direção à casa do produtor musical!

De acordo com as informações, Jolie e o compositor - ex-namorado de Selena Gomes e de Bella Hadid - chegaram ao restaurante Giorgio Baldi - que foi local do primeiro suposto encontro entre os artistas - separadamente por volta das oito horas da noite do último domingo, dia 26, e permaneceram em uma seção privada do estabelecimento, longe das câmeras dos paparazzi. Mas isso não impediu que os dois fossem clicados juntos ao final do encontro!

Após o jantar, que durou cerca de duas horas e meia, o par foi flagrado deixando o local em conjunto, conforme a atriz se acomodou no banco de trás do carro SUV preto de The Weeknd, que levou o suposto casal até a mansão - avaliada em mais de 350 milhões de reais - do canadense no luxuoso bairro de Bel Air, na cidade de Los Angeles.

Nos cliques, é possível ver que os dois optaram por looks discretos e estavam vestidos totalmente de preto, com a atriz usando um blazer e uma saia na altura dos joelhos e o cantor ostentando um moletom e uma calça skinny. Vale lembrar que a diferença de idade entre eles é de 15 anos, já que Angelina possui 46 anos de idade, enquanto The Weeknd irá completar 32 em 16 de fevereiro.

E aí, será que está rolando mesmo?