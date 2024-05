Em meio a briga judicial, Rose Miriam celebra formatura do filho: Dia inesquecível

Parece que a família Liberato está conseguindo deixar as diferenças de lado. Em meio a uma briga judicial pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, que busca o reconhecimento de união estável com o apresentador, apareceu sorridente na formatura do filho mais velho, João Augusto.

Através das redes sociais, ela celebrou com uma série de fotos ao lado dos três filhos:

É com imensa alegria nos nossos corações que celebramos a graduação do João hoje pela manhã! Eu tenho muito que agradecer a Deus por mais essa conquista!! O João está muito feliz!! Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente, seguindo sempre adiante com Deus no coração. Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista! Parabéns filho!! Você é incrível!!

Além de João, que acaba de se formar em administração de empresas com especialização em comunicação, Rose também estava acompanhada das filhas gêmeas Marina e Sophia. Inclusive, Marina chegou a fazer uma publicação para celebrar a conquista do irmão e o Dia das Mães:

Muito feliz em comemorar a sua formatura, Ju! Eu te amo muito e te desejo uma vida plena, cheia de felicidade! Que Deus guie o seu caminho e encha o seu coração com muito amor??! E hoje também comemoramos o dia das Mães! Te amo muuuito mamãe, te agradeço por tudo e por me amar tanto! Agradeço a Deus por ter escolhido você para ser a minha mãe, você é incrível.

Gugu morreu em 21 de novembro de 2019. Desde então, a família briga na Justiça em relação ao testamento deixado por ele.