Meghan Markle revela que foi aconselhada a usar mais cores na Nigéria

Meghan Markle passou o Dia das Mães na Nigéria e confessou que estava sentindo falta de seus filhos Archie e Lilibet. Segundo informações do Daily Mail, enquanto estava na Casa do Governo do Estado de Lagos, ela agradeceu pelas boas-vindas que recebeu.

No último domingo, dia 12, ela declarou:

- Hoje é o Dia das Mães. Portanto, parece apropriado que, embora sintamos falta dos nossos filhos, eu sinta falta dos meus bebês, parece muito apropriado estar na pátria mãe e entre a família.

A duquesa de Sussex ainda ganhou uma cerimônia de batizado e um tecido nigeriano feito à mão.

- Muito obrigada pela gentileza e por esses lindos nomes, estou muito grata. Mal posso esperar para voltar.

O Príncipe Harry também discursou, se referindo às pessoas do local como família e também fazendo um agradecimento pela hospitalidade na primeira visita do casal ao país.

- Vou pular o protocolo porque neste momento somos todos uma família. Obrigado por receber minha esposa e eu na Nigéria. É a nossa primeira visita. Certamente não será o nosso último. Obrigado pela cerimônia de nomeação. Não sei como fui arrastado para isso também, mas poder testemunhar isso também ao lado de minha esposa significa muito para nós dois, mas especialmente para ela, então obrigado por isso.

Meghan ainda contou, segundo a revista People, que recebeu um conselho para vestir roupas de fores mais fortes e vivas na Nigéria. A duquesa estava vestindo peças de tons neutros.

- Rapidamente recebi o memorando de que preciso usar mais cores, para poder me encaixar com todos vocês e seu estilo incrível!