Arsenal vence clássico com o Tottenham após primeiro tempo perfeito e três gols

26/09/2021 | 15:20



Em busca de tranquilidade em meio a um início instável no Campeonato Inglês, Arsenal e Tottenham disputaram neste domingo mais uma edição do clássico de Londres, no Emirates Stadium. Os donos da casa saíram de campo com uma importante vitória por 3 a 1. Os três gols dos mandantes foram marcados ainda no primeiro tempo, por Smith Rowe, Aubameyang e Saka, enquanto os visitantes balançaram a rede apenas aos 33 minutos da etapa final, com Son.

Além de ter o peso de ser um dérbi, o encontro entre os rivais, válido pela sexta rodada, também foi um confronto direto. O resultado deixa a dupla com números idênticos na maioria dos critérios de classificação. Ambos têm nove pontos, três vitórias, três derrotas e cinco gols negativos de saldo, mas o Arsenal leva vantagem no número de gols marcados, por isso fica em décimo lugar, logo acima dos Spurs.

A principal diferença, além das posições, é que os dois times percorrem caminhos inversos na disputa da liga nacional. O Arsenal perdeu os três primeiros jogos, mas deu início a uma reação e agora tem três vitórias seguidas. Já o Tottenham começou muito bem, vencendo as três primeiras rodadas. Somou a terceira derrota consecutiva neste domingo.

Jogando em casa, o time comandado por Mikel Arteta mostrou logo nos minutos iniciais do primeiro tempo que não deixaria o momento de reação acabar justo no clássico. Com apenas 11 minutos de bola rolando, Saka cruzou rasteiro após jogada pela direita e viu Smith receber livre dentro da área para tirar o zero do placar no Emirates Stadium.

O jogo seguiu movimentado, com os dois times criando chances que colocaram os goleiros para trabalhar, mas o Arsenal mostrou mais ímpeto e construiu uma vantagem muito boa antes dos 35 minutos da etapa inicial. Aubameyang marcou aos 26, ao aproveitar cruzamento de Rowe, e Saka fez o terceiro aos 33, concluindo um contra-ataque originado após erro de Harry Kane, que se atrapalhou e entregou a bola durante ataque do Tottenham.

Muito tranquilo no segundo tempo, o Arsenal contou com intervenções pontuais do goleiro Ramsdale, sem sofrer grande pressão do rival, que só balançou a rede na reta final. O único gol visitante saiu aos 33 minutos, em um chute de primeira de Son. Lucas Moura ainda carimbou o travessão nos acréscimos.

No outro jogo deste domingo na Inglaterra, o Southampton perdeu em casa, por 1 a 0, para o Wolverhampton.