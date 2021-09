Avó de Nego do Borel pede nova chance ao cantor após surto em A Fazenda 13

19/09/2021 | 10:10



Após uma série de polêmicas de Nego do Borel na primeira festa de A Fazenda 13, a equipe do cantor revelou um vídeo da avó do funkeiro pedindo que os internautas dessem uma nova chance a ele.

No Instagram, Elza apareceu pedindo que as pessoas o compreendessem e relembrou o passado humilde da família:

- Olá pessoal, o meu nome é Elza. Eu sou avó do Nego do Borel, o Leno Maycon. Vim aqui para falar para vocês quem é o Leno. Ele é um menino que veio da comunidade e nós sempre fomos muito pobres. A gente catava latinha. Sempre fomos muito pobres. Então, eu peço para que

vocês deem mais uma chance a ele. Deem essa chance para vocês conhecerem quem é o Leno, sabe? Ele é um menino bom e sofreu muito, diz ela no vídeo.

Durante o sábado, dia 18, o perfil do cantor na rede social ainda publicou um comunicado a respeito das acusações de que ele teria assediado Dayane Mello, afirmando que o tribunal da internet ultrapassa os limites de liberdade de expressão.

Em um reality show, as pessoas são expostas como uma forma de entretenimento. Portanto, os direitos fundamentais acabam sendo um pouco mais relativizados, devido à relação contratual existente entre os participantes e a emissora. Ocorre, entretanto, que tal fato não justifica o julgamento externo, principalmente, no " tribunal da internet" que ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Dentro do contexto do reality show, que é feito especialmente para o entretenimento, não se pode atribuir ao artista qualquer falta em qualquer sentido. O que cabe é, somente, uma análise atenta dentro dos princípios legais e da relação contratual que envolve todas as partes, conferindo o aceite das cláusulas e condições para participar do programa, diz a nota da equipe de Nego.

Logo após levar um fora da peoa, Nego surtou dentro da baia, jogou objetos contra a parede e chegou a discutir com Dynho Alves. Nas redes sociais, muitos apontaram que o surto teria acontecido por conta da recusa de Dayane em ficar com o artista. Ex-namorada de Nego, Duda Reis, se manifestou sobre o episódio e muita gente associou o comportamento do peão no reality show às mesmas atitudes reveladas pela atriz, que o acusa na Justiça.