Assistente de palco de Ratinho revela que viveu um relacionamento abusivo

17/09/2021 | 13:11



Rhenata Schmidt que é assistente de palco do programa do Ratinho utilizou as suas redes sociais para dar forças as todas as mulheres que estão também vivendo um relacionamento abusivo, assim como ela viveu. A influenciadora reletou em depoimento à policia os momentos de terror que viveu com seu ex-namorado, Erik Becker, a quem acusa de violência doméstica e que foi preso na manhã da última quinta-feira, dia 16.

Segundo a assistente de palco, o policia civil ficou extremamente alterado quando ela voltou de viagem e a acusou de traição, além de xingá-la - fato que teria sido até testemunhado por alguns vizinhos.

E depois de ofender, xingar e até machucar Rhenata Schmidt, o ex-namorado escondeu as chaves da casa e ameaçou de matar o animal de estimação que a assistente de palco tem.

Depois de todo o susto, Rhenata voltou as redes sociais para agradecer os fãs, os amigos, a família e advogada que sempre esteve do lado dela no meio desta história toda.