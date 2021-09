Com gol do meio de campo, Azulão vence o Cachorrão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/09/2021 | 00:01



As cinco equipes da região que disputam o Campeonato Paulista Sub-20 foram a campo ontem para a disputa da sétima rodada. Duas delas, inclusive, jogaram entre si. No Estádio Anacleto Campanella, o São Caetano recebeu o EC São Bernardo em partida que contou com verdadeira pintura. Isso porque o volante Victor Feresim arriscou de primeira, do meio de campo, e encobriu o goleiro Diego, marcando um golaço, o segundo da vitória do Azulão por 3 a 0 – o jogo poderia ter enredo diferente se, logo no início, Kitahara não tivesse perdido chance incrível para o Cachorrão. Pouco depois, porém, Wallace aproveitou bola enfiada por elevação e bateu no canto do goleiro. No fim, Marcelo ainda fez o terceiro tento azulino. Com o resultado, o São Caetano subiu para a terceira posição do Grupo 9, com 11 pontos. O EC São Bernardo segue na lanterna, com apenas quatro.

Pela mesma chave, o Água Santa recebeu o Santos, no Estádio do Inamar, e empatou por 0 a 0. Ainda assim, o Netuno se manteve isoladamente no primeiro lugar, com 16, contra nove do Peixe, que caiu para quarto. Já o Santo André visitou a Portuguesa Santista, no Ulrico Mursa, e perdeu por 2 a 0. A Briosa é vice-líder, com 11, enquanto o Ramalhão é quinto, com cinco.

Por fim, em Itatiba, o São Bernardo FC chegou ao quinto jogo consecutivo sem perder ao vencer o Atibaia por 2 a 0. Artilheiro da competição, Felipe Diogo fez o primeiro, de cabeça, enquanto João Mafra, de falta, decretou o triunfo, que elevou o Tigre para a segunda posição do Grupo 5, com 11 pontos.