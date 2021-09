Duda Reis declara torcida para Gui Araújo em A Fazenda 13

13/09/2021 | 10:10



Como você já viu, Nego do Borel já manteve um relacionamento com Duda Reis e quando decidiram desfazer o relacionamento, diversas brigas e polêmicas acabaram se formando.

Agora, depois de bastante tempo destas polêmicas, o cantor acabou sendo escalado para participar de A Fazenda 13 ao lado de diversos outros famosos, como por exemplo, Gui Araújo que participou do De Férias com o Ex Brasil e que é ex-namorado de Anitta.

E vendo a situação toda, Duda Reis escolheu para quem vai torcer no reality rural e ela até falou em suas redes sociais. Enganado está quem pensa que ela cedeu e foi torcer para o seu ex.

Estávamos todos ansiosos para esse momento. Idealizávamos juntos com seus amigos e sua equipe esse dia desde o início do ano... e se tem uma coisa que você é, essa coisa é merecedor! Que todos possam conhecer o Guilherme que eu e poquíssimas pessoas conhecem. Boa sorte e vai com tudo. Minha torcida sempre foi e é 100% sua.

Será que existe um affair por trás de toda essa torcida?