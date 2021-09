Estado volta atrás, retira Mauá da lista de cidades com variante delta e inclui Diadema

Daniel Tossato



11/09/2021 | 12:44



A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo voltou atrás e retirou Mauá da lista de cidades com casos de Covid-19 com a variante delta. Além disso, a pasta também incluiu a cidade de Diadema no levantamento, com dois casos da cepa indiana entre os casos de novo coronavírus.

Até ontem, o Estado manteve a informação de que Mauá constava na lista de cidades com casos de variante delta e de que Diadema estava fora do levantamento. Na manhã deste sábado (11), entretanto, por meio de contato telefônico com a Secretaria de Saúde, a pasta enviou ao Diário lista com as novas informações.

Na listagem em que o Diário teve acesso nesta manhã, realmente o município de Diadema aparece entre as cidades com infectados com a cepa delta, com dois casos. Mauá, por sua vez, está fora da lista.

Na quinta-feira, o Diário veiculou reportagem informando que a cidade de Mauá era o primeiro município na região a ter um contaminado com a variante delta do novo coronavírus na região. No mesmo dia a administração municipal questionou a informação e afirmou que a detecção da variante tinha ocorrido em Franco da Rocha e que foi imputado de forma errônea pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado. O Diário questionou mais uma vez a pasta estadual que manteve a informação.

Ontem, o Paço de Mauá, sob comando do prefeito Marcelo Oliveira (PT), publicou nota oficial afirmando que não havia infectado de Covid-19 com a variante delta na cidade, alegando mais uma vez, que o caso pertencia ao município de Franco da Rocha. O Diário, então, questionou mais uma vez a Secretaria de Saúde do Estado que enviou, novamente, lista em que Mauá constava no rol de cidades com infectados pela variante indiana e sem que constasse o município de Diadema.

Conforme informações repassadas pela pasta na manhã de hoje, o Estado de São Paulo tem, no total, 1.409 casos da variante delta. A Capital segue sendo o município com maior número de infectados pela cepa, com 802 notificações. A listagem divulgada esta manhã ao Diário consta com 128 municípios do Estado de São Paulo com casos de Covid-19 com a variante delta.

O Diário questionou a Prefeitura de Diadema, que ainda não confirmou os casos da variante delta na cidade. “Em atendimento à sua solicitação, a Assessoria de Imprensa informa que os exames de RT-PCR do município de Diadema são realizados pelo Instituto Adolf Lutz, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Desta forma, o município não tem autonomia no sequenciamento genético dos exames, que é realizado pelo IAL. Até a presente data , Diadema não foi informada oficialmente sobre casos da variante delta em nossa cidade”, sustentou o Executivo por meio de nota.