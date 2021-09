Volta Ciclística do Grande ABC é a atração deste domingo; confira programação

Da Redação

A 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC será o destaque esportivo deste domingo (12). A partir das 8 horas, ciclistas de diversas categorias participarão da tradicional disputa, que nesta edição terá largada e chegada em Ribeirão Pires, no circuito montado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco. Ao longo da história a prova para Elite e Sub 23 sempre largou do Distrito de Paranapiacaba, mas, desta vez, o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) não deu a liberação e informou a Federação Paulista de Ciclismo sobre a negativa somente na tarde de quinta-feira.

Apesar desta mudança, a largada em Ribeirão continuará no mesmo horário programado e a prova terá a mesma quilometragem (112 km), já que haverá mais voltas no circuito final em Ribeirão Pires. As demais categorias seguem inalteradas, com as quatro baterias previstas para a arena começando também a partir das 8h. Ao todo, 410 ciclistas participarão do evento, que conta pontos para os rankings estadual e nacional (algumas categorias).

“Infelizmente, não conseguimos realizar a largada deste ano em Paranapiacaba, como sempre aconteceu. Estamos conversando com o DER há 90 dias e a resposta veio somente nesta quinta e por telefone. Uma pena, mas isso não tirará o brilho do evento, pois os atletas percorrerão as cidades da região da mesma forma. Estamos certos que será mais uma grande edição da Volta do Grande ABC, que retorna depois de 12 anos a Ribeirão Pires”, destaca José Cláudio do Santos, o Facex, presidente da entidade.

A Volta Ciclística Internacional do Grande ABC é um das mais tradicionais provas do ciclismo nacional, atraindo atletas e equipes de várias partes do país na categoria Elite e Sub 23, masculino e feminino, sem falar das diversas categorias de idades, desde Mirim até Máster. Ela tem em seu histórico o fato de apresentar bastante equilíbrio e um elevado nível técnico.

O seu percurso para Elite/Sub 23/Master Open é uma das atrações, uma vez que atravessa as sete cidades do Grande ABC Paulista, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, apresentando diferentes desafios ao ciclistas e ficando bem perto do público. O mesmo se repetirá no circuito em Ribeirão Pires para as demais categorias.

Ao longo de 21 edições, os maiores vencedores na Elite foram Luciene Ferreira, que subiu ao topo do pódio feminino em seis oportunidades (2005/2009/2021/2023/2015/2017), enquanto entre os homens há três bicampeões: Daniel Rogelin (1998/2012), Jean Coloca (2003/2005) e Francisco Chamorro (2006/2008).

Programação

Domingo 12 de setembro

Circuito em Ribeirão Pires – Avenida Prefeito Valdírio Prisco – 2,7 km

1a BATERIA

7h – Concentração/Súmula

8h - Elite Masculino ? 23 anos e mais - Nascidos até o ano de 1998 - duração 2h40

8h - Sub 23 Masculino 19 a 22 anos - Nascidos nos anos de 1999 a 2002 - 2h40

8h - Master Open 30 a 49 anos - Nascidos nos anos de 1972 a 1991 - 2h40

8h - Júnior Masculino (2) 17 e 18 anos - Nascidos nos anos de 2003 e 2004 – 1h30

8h01 - Master C1 50 a 54 anos - Nascidos nos anos de 1967 a 1971 – 1h10

8h01 - Master C2 55 a 59 anos - Nascidos nos anos de 1962 a 1966 – 1h10

8h02 - Juvenil Masculino (2) 15 e 16 anos - Nascidos nos anos de 2005 e 2006 - 1h10

8h02 - Infanto Juvenil Masculino (2) 12 a 14 anos - Nascidos nos anos de 2007 a 2009 - 1h

8h03 - Master D1 60 a 64 anos - Nascidos nos anos de 1957 a 1961 - 1h

8h03 - Master D2 65 anos e mais - Nascidos até o ano de 1956 - 1h

2ª BATERIA

9h50 - Infantil 10 e 11 anos - Nascidos nos anos de 2010 e 2011 - Masculino/Feminino - 4 voltas

9h51 - Mirim Masculino/Feminino 7 a 9 anos - Nascidos nos anos de 2012 a 2014 - 3 voltas

9h52 - Kids Masculino/Feminino 6 anos e menos - Nascidos a partir do ano de 2015 - 1 volta

3ª BATERIA

10h50 - Master B1 ?40 a 44 anos - Nascidos nos anos de 1977 a 1981 ? - ? 1h20

10h50 - Master B2 45 a 49 anos - Nascidos nos anos de 1972 a 1976 - 1h20

10h51 - Elite Feminino 23 anos e mais - Nascidas até o ano de 1998 - 1h30

10h51 - Sub 23 Feminino 19 a 22 anos - Nascidas nos anos de 1999 a 2002 - 1h30

10h52 - Júnior Feminino (2) 17 e 18 anos - Nascidas nos anos de 2003 e 2004 - 1h10

10h52 - Juvenil Feminino (2) 15 e 16 anos - Nascidas nos anos de 2005 e 2006 - 1h00

10h52 - Infanto Juvenil Feminino (2) 12 a 14 anos - Nascidas nos anos de 2007 a 2009 - 50min

10h53 - Master A Feminino 30 a 39 anos - Nascidas nos anos de 1982 a 1991 - 1h20

10h53 - Master B Feminino 40 a 49 anos - Nascidas nos anos de 1972 a 1981 - 1h20

10h54 - Master C Feminino 50 anos e mais - Nascidas até o ano de 1971 01h00

10h54 - Iniciantes Open Feminino 16 anos e mais - Nascidas até o ano de 2005 - 1h

4ª BATERIA

12h40 - Master A1 30 a 34 anos - Nascidos nos anos de 1987 a 1991 - 1h30

12h40 - Master A2 35 a 39 anos - Nascidos nos anos de 1982 a 1986 - 1h30

12h41 - Sub 30 Masculino 23 a 29 anos - Nascidos nos anos de 1992 a 1998 - 1h20

12h42 - Iniciantes Open Masculino 16 anos e mais - Nascidos até o ano de 2005 - 1h

12h43 - MTB Elite 16 anos e mais - Nascidos até o ano de 2005 - 1h

Campeões

1998 - Daniel Rogelin (BRA)/Carla Camargo Gardenal (BRA)

1999 - Ryan Gray (EUA)/Janildes Fernandes (BRA)

2000 - José Reginaldo Cardoso (BRA)/Janildes Fernandes (BRA)

2001 - Márcio May (BRA)/Maria Lucilene Alves (BRA)

2002 - Hernandes Quadri Júnior (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2003 - Jean Carlo Coloca (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2004 - Renato Ruiz (BRA)/Maria Luzia Bello (BRA

2005 - Jean Carlo Coloca (BRA)/Luciene Ferreira Silva (BRA)

2006 - Francisco Chamorro (ARG)/Débora Gerhard (BRA)

2007 - Kléber Ramos (BRA)/ Kristien La Sasso (EUA)

2008 - Francisco Chamorro (ARG)

2009 - Breno Sidoti (BRA)/ Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2010 - Edgardo Simon (ARG)/ Fernanda Souza (BRA)

2011 - Héctor Figueras (URU)/Sumaia Ali dos Santos Ribeiro (BRA)

2012 - Daniel Rogelin (BRA)/Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2013 - Pedro Nicácio (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2014 - Roberto Pinheiro da Silva (BRA)/ Valquíria Bento Pardial (BRA)

2015 - Alex Diniz (BRA) / Luciene Ferreira (BRA)

2016 - Murilo Affonso (BRA)/Cristiane Pereira da Silva (BRA)

2017 - Lucas Motta (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2018 - Flavio Cardoso dos Santos (BRA)/Cristiane da Silva (BRA)

A 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC 2021 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL), demais prefeituras da região e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Mais informações no site: www.fpciclismo.org.br