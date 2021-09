Cachorrão acerta com 11 atletas, sete deles vindos do Olimpia-BA

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 21:16



O EC São Bernardo acertou com mais 11 reforços para a Copa Paulista. E, de todos estes, mais sete vieram do EC Olimpia, da Bahia, de onde outros seis já tinham chegado – por intermédio de empresários, os clubes acertaram parceria para a competição, situação similar a de dois anos atrás, quando o Cachorrão firmou vínculo com o Monte Azul para a disputa da própria competição e terminou na terceira posição geral, sendo eliminado na semifinal pelo campeão São Caetano.

Da equipe baiana chegaram nesta leva os goleiros Diogo, 20 anos, e Denis, 22, os volantes Amaral, 24, Iago, 21, e Bruno Bandeira, 23, o meia Isaque, 28, e o atacante Juninho, 22. Além deles, reforçam o time comandado pelo técnico Renato Peixe o goleiro Ramon, 28, ex-Operário-MS, o lateral-direito Denis, 26, que regressa após passagem pelo São José-SP, o zagueiro Bruno Costa, 31, emprestado pelo Água Santa, o meia Felipe Valdivia, 20, ex-Bahia de Feira-BA.

O Cachorrão estreia na Copa Paulista na terça-feira, contra o Santos (que usará time sub-23), no 1º de Maio.