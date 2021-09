Viola Davis, Mariah Carey e mais famosos lamentam a morte de Michael K. Williams, aos 54 anos de idade

07/09/2021 | 11:10



Notícia triste para o mundo do Entretenimento. Michael K. Williams, conhecido por seu trabalho nas séries The Wire e Lovecraft Country, morreu na última segunda-feira, dia 6, aos 54 anos de idade. Segundo informações do site norte-americano People, o ator foi encontrado morto em seu apartamento no Blooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, por volta das 14 horas (15 horas pelo horário de Brasília).

É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator nominado ao Emmy Michael Kenneth Williams. Eles pedem por privacidade enquanto sofrem esta perda intransponível., diz o comunicado enviado ao veículo.

A causa da morte ainda não foi determinada pelas autoridades responsáveis. No entanto, segundo informações do jornal The New York Post, drogas foram encontradas no apartamento, e há suspeita de morte por overdose pela mistura de heroína com fentanil.

O artista falava abertamente sobre sua dependência química e chegou a declarar, em 2017, que já teve diversas recaídas ao longo dos anos, mesmo sob tratamento.

- Vícios não vão embora. É uma luta diária para mim, mas estou lutando.

Em fevereiro de 2020, Williams ainda fez um post emocionante em seu perfil oficial do Instagram sobre a fragilidade da vida. O desabafo ocorreu dias após a morte trágica e repentina do jogador de basquete Kobe Bryant, aos 40 anos de idade.

Tenho pensado sobre minha própria mortalidade ultimamente. Eu não sei se é a recente morte do meu primeiro amor e primeiro coração partido, ou por estar assistindo minha heroína, minha rocha, minha mãe envelhecer a cada dia, sabendo que aos 93 [anos de idade] seu tempo aqui não será tão longo quanto tem sido. Ou talvez todos [os motivos] acima. Tudo isso me faz pensar como irei. Vou morrer sozinho? Como serei lembrado? E qual será o meu legado?, diz um trecho do texto.

Nas redes sociais, diversos famosos prestaram lindas homenagens a Michael.

Não! Tão triste. Cara, eu queria que isso tivesse um fim diferente. Descanse em paz. Rezando por seus familiares., escreveu Viola Davis no Instagram.

Uma alma linda, uma pessoa linda, sentirei sua falta para sempre. Obrigada por nos abençoar com o seu talento., comentou Mariah Carey.

Este é um dia difícil. Primeiro, perdermos o grande ator francês Jean-Paul Belmondo, e agora, o meu irmão Michael K. Williams. Nosso irmão faleceu hoje em sua casa, na República Popular do Brooklyn. Estou chocado. Nossos grandes estão nos deixando. Que Deus abençoe., lamentou Spike Lee.

Eu conheci Michael K. Williams há muitos anos, quando ele ainda estava em The Wire. Ele era e tem sido, desde então, um dos meus atores favoritos. Além disso, ele era uma das almas mais doces e gentis que já conheci. De fala mansa e risada fácil, tão incrivelmente diferente de muitos dos personagens que interpretou. Sua morte hoje é de partir o coração. Hoje lamento sua perda e envio meu amor a todas as outras pessoas neste mundo que o amaram. Descanse em paz, Michael., declarou James Gunn.