Filho de Sérgio Mamberti fala sobre a despedida do pai: - Tinha uma plenitude e um sorriso de muita tranquilidade

03/09/2021 | 11:10



O ator Sérgio Mamberti morreu aos 82 anos de idade na madrugada desta sexta-feira, dia 3. Para a colunista Patricia Kogut, o filho dele, Fabrício Mamberti, revelou como foram os últimos momentos do pai, que estava intubado por causa de uma infecção nos pulmões:

- Estava nessa batalha dura, lutando forte, mas foi uma coisa muito bonita, ele estava com um sorriso. Estava intubado desde sábado, mas tinha uma plenitude e um sorriso de muita tranquilidade. No encontro com a família, no sábado, quando eu fui visitá-lo pela última vez, pois eu estava voltando para o Rio [de Janeiro], já o encontrei com o quadro ruim e chamei meus irmãos muito cedo. A gente teve um tempo, cada um separado, para ir conversando com ele.

Em seguida, Fabrício explica que Sérgio enfrentou situações difíceis:

- Ele passou um período muito difícil, com as internações, de muita privação, de muito sofrimento. E, diferente de todos os outros dias, ele estava o Sérgio Mamberti que eu sempre conheci, aquele Sérgio Mamberti forte, ativo, calmo, guerreiro.

Por fim, ele contou qual vai ser a imagem que vai guardar do pai:

- E foi muito impressionante a conversa que a gente teve, a tranquilidade, a maneira como ele estava lutando, porque era um dia difícil, enfim... É com essa imagem que a gente fica, essa imagem dele bonita, de força, de controle, como sempre teve, de tudo.