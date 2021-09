PIB da Turquia tem avanço anual de 21,7% no 2º trimestre de 2021

01/09/2021 | 07:33



O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia registrou um salto de 21,7% no segundo trimestre deste ano na comparação com o mesmo intervalo de 2020, segundo dados da Turkstat, agência oficial de estatísticas do país, divulgados nesta quarta-feira, dia 1º. A alta vem em grande parte graças à fraca base de comparação. No segundo trimestre de 2020, o PIB turco tombou 10,4% diante do impacto da pandemia da covid-19.