Miá Mello apresenta talk show sobre ciência e relembra medo ao realizar experimento: - Minha mãe nunca iria me perdoar

28/08/2021 | 09:11



Ciência, diversão e Miá Mello em um só programa? Essa é a proposta do Posso Explicar, o primeiro talk show científico do Brasil! A atração, produzida pela National Geographic Brasil, também é o primeiro talk show a estrear na plataforma de streaming Disney+.

Em 16 episódios de 30 minutos cada, a atriz e comediante recebe convidados ilustres como Sabrina Sato, Rafael Portugal, Mônica Martelli, Felipe Castanhari, Vitão, Bianca Andrade e Fred - pais do pequeno Cris -, e Projota; todos com a missão de descomplicar a linguagem científica com muito humor! Quer um exemplo?

E Miá relembra um momento marcante das gravações quando passou por um susto e tanto ao realizar uma experiência científica com as cantoras Fafá de Belém e Mariana Belém - isso com a ajuda de Allan Rodrigues, professor de física responsável por cuidar do conteúdo técnico do programa:

- A gente estava brincando com aquele balão que supostamente era de gás hélio. O Allan estava falando sobre os efeitos que o gás tem nas cordas vocais e que é por isso que a voz muda, e isso e aquilo, e aí ele deu pra Fafá de Belém um balão. Ela falou: Vou cantar Nuvem de Lágrimas, e ai ela puxou o ar do balão e, quando ela soltou, ela estava com uma voz tão grossa que na hora eu pensei assim: Meu Deus, a gente acabou com a voz da Fafá, o que que aconteceu? [Risos] Porque eu estava esperando aquela voz fininha e ela falou com uma voz tão grossa, eu fiquei: Meu Deus. Quando ela terminou, ele falou: Gente, esse não é o gás hélio, é outro gás que ao invés de a voz ir pro agudo ele vai pro grave, e aí todo mundo caiu na gargalhada. Ninguém estava esperando que fosse esse outro gás, estava todo mundo esperando que saísse aquela voz fina do gás hélio. Eu lembro que eu gargalhava, me deu um alívio depois de ver que não era nada com a voz dela! Imagina eu estragar a voz da Fafá de Belém, minha mãe nunca iria me perdoar por isso. [Risos]

Além de Allan, Miá ainda conta com a ajuda do produtor musical João Brasil, que marca o programa com o apoio musical, e Edson, uma caixa de som com suposta inteligência artificial e personalidade marcante. E é claro que, nas mãos desse quarteto, tudo vira motivo de conversa - como, por exemplo, uma viagem que a apresentadora fez com o convidado Fábio Porchat e que também foi tratada pelo papo científico:

- Fiquei 21 dias em um navio com o Fábio, que ele fica falando pra todo mundo que eu amava. Foi muito legal, mas também foi muito louco, porque eu atravessei o mundo de navio, eu saí do Brasil e fui parar na Europa. Volta e meia a gente parava, via terra, mas teve cinco dias que a gente não viu terra, a gente não parou. Então foi realmente uma experiência significativa e inesquecível que eu tive com o Fábio Porchat, 21 dias no mar.

Mas é claro que as descobertas científicas de Miá não se resumem apenas ao conteúdo do programa! A artista entrega que também abusa dos segredos da química e da física durante o dia a dia em sua casa - ou, mais especificamente, na cozinha!

- A culinária tem muita química né, é uma coisa muito louca. Você tem que misturar uma quantidade x, não pode ser um pouco mais nem um pouco menos. Na cozinha é um lugar que eu descubro muitas coisas e eu vejo como funciona. Dicas bobas que funcionam muito, que fazem realmente a comida ficar muito melhor, muito mais gostosa. São pequenas dicas e daí, sei lá, se você lava o arroz ele fica muito mais soltinho, porque você tira uma cerinha branca que ele tem e eu nunca soube. Ah, quando você vai ferver a batata, não coloca ela na água fria, espera a água ferver e daí coloca a batata, faz toda a diferença. Várias dessas dicas de cozinha pra mim na minha casa fazem toda a diferença.

Apesar de ter a oportunidade de reencontrar alguns amigos durante o programa e de viver essas novas descobertas, Miá ainda ressalta que uma descoberta da ciência em especial tem um lugar de destaque em suas expectativas: a vacina contra a Covid-19.

- Eu não vejo a hora de estar todo mundo vacinado, estar tudo resolvido e a gente poder minimamente abraçar as pessoas e sair de casa, voltar a ter uma vida um pouco mais próxima daquele normal que a gente estava acostumado.