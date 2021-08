Grande ABC registra mais 17 mortes e média diária vai a 15

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 09:04



As sete cidades do Grande ABC registraram mais 17 mortes em decorrência da Covid-19 ontem. Com isso, a média de óbitos por dia nesta semana chegou a 15, a maior desde o início do mês.



As novas perdas foram reportadas por Santo André (oito), Mauá (quatro), São Caetano (três) e São Bernardo (duas). No total, desde o início da pandemia, 2.924 pessoas perderam a luta para o coronavírus no Grande ABC.



Em relação aos infectados, foram adicionados mais 417 casos à conta, com total de 245.127, sendo que, destes, 228.130 estão recuperados.



Apenas ontem as cidades da região aplicaram 24.416 vacinas, sendo 5.249 referentes à primeira dose e 19.167, à segunda. Com isso, o total de imunizantes ministrados é de 2.788.238. Levando em consideração a população geral, 68,7% já iniciaram o esquema vacinal e 28,1% estão completamente protegidos da Covid com as duas doses ou com o fármaco da Janssen.



O Estado de São Paulo registrou ontem mais 7.111 casos e 261 mortes por Covid. Com isso, o total chegou a 4.202.577 infectados e 144.013 óbitos. Entre todos os contaminados, 3.919.667 tiveram a doença e já estão recuperados.



Ontem havia 7.582 pacientes internados no Estado, sendo 3.860 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.722 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 40,9% e na Grande São Paulo é de 39,2%.



No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 870 mortes e 33.887 casos de Covid. Com isso, 573.511 brasileiros morreram em razão do coronavírus e 20.528.099 pessoas tiveram a doença, sendo que, destas, 19.413.552 já estão recuperados.



Ainda há 3.592 falecimentos em investigação, porque, em alguns casos, o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após a morte do paciente. Também existem 541.036 casos ativos em acompanhamento pelas equipes estaduais de saúde.