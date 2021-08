Irmandade com Maróstica

Parlamentarismo. E a posse de Jango

Texto: Milton Parron

No Memória deste fim de semana, o terceiro programa revivendo a grave crise que se instalou no Brasil há 60 anos motivada pela renúncia ao cargo do presidente Jânio Quadros.

Destaque para os pronunciamentos na época do governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Costa de Abreu Sodré, encarecendo a necessidade de a população se manter em ordem. Ao contrário, no Rio Grande do Sul o governador gaúcho, Leonel Brizola, ameaçava colocar a Brigada Militar daquele Estado nas ruas para garantir a posse do vice-presidente João Goulart, que não era bem-visto por uma ala do militarismo. Não por mero acaso, Goulart e Brizola eram cunhados.

A formação da Cadeia da Legalidade com dezenas de emissoras de rádio transmitindo simultaneamente de Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul, superando as deficiências de comunicações da época, permitiu que uma decisão de consenso fosse tomada no sentido de garantir a posse do vice-presidente. O acordo resultou numa emenda à Constituição criando-se o regime parlamentarista no Brasil, só assim, com seus poderes diminuídos, foi possível a posse de João Goulart sem o derramamento de sangue.

