Capivara é vista no viaduto Adib Chammas, em Santo André

13/08/2021 | 17:27



Nesta sexta-feira (13), uma capivara foi vista no Viaduto Antônio Adib Chammas, em Santo André, por um morador da região. Wilson Bertassi passava de carro pelo local, por volta de 12h30, e avistou o animal na beira do viaduto. Segundo o munícipe, a capivara estava sozinha e rapidamente começou a chamar atenção dos motoristas que paravam no semáforo.

A capivara é um mamífero semiaquático e seu habitat natural são os corpos de água, margens de rios e lagos, áreas alagáveis e próximo à represas. Em Santo André existem famílias de capivaras ao longo do Rio Tamanduateí e de seus afluentes, e o resgate de animal silvestre só é realizado quando estão fora de seu habitat natural, machucados ou com risco de morte, segundo informações do departamento de Proteção e Bem Estar Animal, da Secretaria de Meio Ambiente de Santo André.

Vale ressaltar que o manejo de capivaras deve ser realizado apenas por profissionais e somente em situações extremas, pois o animal é transmissor de febre maculosa (através do carrapato), que é altamente letal ao ser humano.

Quem encontrar um animal silvestre perdido ou ferido deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente através dos telefones: 4433-1958 ou 4433-1957.