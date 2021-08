Operação “Grande ABC mais seguro” prende 16 na região

Da Redação



12/08/2021 | 15:12



O Comandante de Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio dos Santos, divulgou o balanço final da operação “Grande ABC mais seguro” desencadeada nesta quarta-feira (11) nos sete municípios da região e com concentração principal em Ribeirão Pires. A ação contou com um total de 16 criminosos presos, sendo 11 em flagrante pelos crimes de tentativa de roubo, furto, tráfico de drogas, receptação, violência doméstica e embriagues ao volante, além de 5 criminosos condenados pela justiça e que foram recapturados. Durante a operação, 826 veículos foram vistoriados sendo que destes, 16 estavam na condição de roubados/furtados, e foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

O objetivo da operação é coibir a criminalidade, com a saturação do policiamento, realizar pontos de bloqueios, de fiscalização e incursões em pontos de comunidades. A ação contou com mais de 150 viaturas e mais de 340 policiais militares.