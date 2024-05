Santo André realiza campanha emergencial para o Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Santo André, por meio do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, está realizando uma campanha emergencial de arrecadação de itens para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Quem quiser ajudar pode levar sua doação para uma das cinco Lojas Solidárias do município, localizadas nos quatro shoppings da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e na Coop Queirós (Avenida Queirós dos Santos, 456 - Centro).

Entre os itens que podem ser doados estão roupas de cama, roupas do banho, cobertores e colchões, além de alimentos não perecíveis e água potável. Outra forma de ajudar é utilizando o Pix do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da chave (CNPJ) 92.958.800/0001-38.

"É a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, mas nossa cidade solidária já está mobilizada através do Fundo Social de Solidariedade para ajudar. Força para os gaúchos. Tenho certeza que Santo André vai dar exemplo mais uma vez e ajudar nessa tragédia lá do Sul", destacou o prefeito Paulo Serra.

O Brasil vem acompanhando nos últimos dias cenas impressionantes das consequências das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que causaram deslizamentos, desmoronamentos, inundações e deixaram milhares de desabrigados – além de vítimas fatais e desaparecidos.

"Falei com o governador Eduardo Leite, que tem resistido e conduzido o processo de reconstrução do Estado. Conversei também com 20 prefeitos de grandes cidades paulistas, que também estão se mobilizando", complementou o chefe do Paço andreense.

"Qualquer tipo de item em bom estado ou alimento não perecível é muito bem-vindo. Neste momento, o que o Rio Grande do Sul precisa é de ajuda, de solidariedade, e tenho certeza que mais uma vez nossa gente em Santo André vai ajudar os gaúchos com algum conforto nesse momento adverso. As Lojas Solidárias estão preparadas para receber esses donativos", ressaltou a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Pelo menos três caminhões já estão carregados em Santo André com donativos para serem enviados ao Rio Grande do Sul, com 250 colchões e lençóis, mil cobertores e materiais de limpeza como vassouras, rodos e baldes.