Bombeiros atendem 56 mil chamados em três anos na região

“É gratificante atender uma ocorrência e ver que fez a diferença na vida das pessoas”. A frase, apesar de ter sido dita pelo primeiro-tenente Bariani, do 8º GB (Grupamento de Bombeiros), responsável pela região, define o sentimento de uma profissão. Comemorado hoje, o Dia Internacional dos Bombeiros homenageia o esforço destes profissionais, que enfrentam diversos desafios, que vão de fogo a água. Apenas no Grande ABC, os agentes atenderam cerca de 56.306 ocorrências nos últimos três anos.

O dia 4 de maio foi instituído, a partir de 1999, como o Dia Internacional dos Bombeiros, após a validação de uma petição por meio de inúmeros e-mails relativos à morte trágica de cinco bombeiros num incêndio na Austrália. E hoje, também, é o dia de São Floriano, considerado o padroeiro dos bombeiros. O primeiro-tenente Bariani, que por trás do equipamento é Lorenzo Guimarães Bariani, não teve a profissão como primeira escolha, já que o sonho era ser jogador de futebol, mas a vontade de salvar vidas foi maior.

O tenente rumou para profissões diferentes e já acumula três anos na corporação. Ele iniciou na área de policiamento, mas optou por fazer o curso de bombeiros. O oficial revela que já tinha conhecimento sobre as atividades relacionadas à profissão e via que se encaixavam em seu perfil, além de ter o pensamento de fazer uma diferença ainda maior na vida das pessoas, salvando vidas.

“A região aqui tem todas as ocorrências que podemos receber, desde salvamento em altura, terrestre, afogamento, produtos perigosos, soterramento, enfim, uma área bem complexa e grande”, avalia o oficial. “Temos muitos galpões e indústrias, que levam mais de um dia para apagar, ocorrência de perdidos em mata, devido a uma característica da nossa região, e de afogamento em curso, por causa da represa”, revela.

O oficial relembra ações do Corpo de Bombeiros na região. Ele destaca o incêndio de grande proporções que atingiu alguns galpões de uma empresa localizada na divisa entre Santo André e São Caetano, em 2023, na rua Felipe Camarão. Para evitar um estrago maior, as brigadas de incêndio das empresas vizinhas também atuaram no auxílio ao Corpo de Bombeiros para combater as chamas, que ele relembra como um grande trabalho em conjunto.

Outra grande ação da corporação foi o incêndio que causou duas mortes no Polo Petroquímico, entre Santo André e Mauá, local de risco elevado. O acidente em um dos tanques do local, que estava desativado e em manutenção, começou por volta das 9h e se estendeu até o início da tarde, também em 2023. O fogo foi controlado em aproximadamente uma hora, mas o resfriamento do tanque ocorreu até o início da tarde.

O GRUPAMENTO

O 8º GB (Grupamento de Bombeiros) de Santo André celebra 57 anos de história. A corporação foi fundada em 1966, com a missão de proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio nas ações de prevenção e pronta resposta às emergências; coordenar o Sistema Estadual de Atendimento às Emergências; e fazer cumprir as leis de Segurança Contra Incêndio. Na solenidade de aniversário, diversos nomes que prestaram serviço ao grupamento foram homenageados.

Fundado para atender a demanda de ocorrências das sete cidades, a corporação surgiu com 23 bombeiros, sendo um tenente, três sargentos, quatro cabos e 16 soldados. Antes de 1957, qualquer socorro de combate a incêndio e salvamento dependia da Capital, partindo a guarnição da 3ª Companhia, sediada, à época, no Cambuci, em São Paulo. Os bombeiros gastavam cerca de 40 minutos para prestar o atendimento.

Hoje, o 8° Grupamento atende às sete cidades do Grande ABC, mas com sub-grupamentos em São Bernardo e Mauá, além do edifício em Santo André, com sua sede.