Maioria das cidades da região não seguirá Plano SP

Daniel Tossato



12/08/2021 | 12:31



Atualizada às 13h35

Após assembleia realizada no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, na manhã desta quinta-feira, as cidades de Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra decidiram que não vão seguir Plano SP depois do dia 17 de agosto, quando não haverá mais restrições de horários e capacidade de ocupação e prestação de serviços, determinado pelo Estado de São Paulo.

Ficou decidido, então, que nestes municípios os estabelecimentos não essenciais poderão funcionar das 6h à 0h, com 80% de sua capacidade máxima. O Governo do Estado pretende, após o dia 17 deste mês, retirar todas restrições relacionadas à pandemia da Covid-19, como horário de funcionamento e capacidade. As restrições eram adotas com intenção de se evitar contaminação da Covid-19.

A Prefeitura de São Bernardo informou, após a reunião em nota, que também prorrogou até o dia 31 de agosto o decreto municipal 21.664/2021, que trata da Fase de Transição do Plano São Paulo. Desta forma, estão mantidas as atuais regras de funcionamento das atividades econômicas no município, das 6h às 22h, com tolerância de uma hora, ou seja, até as 23h, e capacidade máxima de ocupação de 60%. A medida será publicada no jornal Notícias do Município amanhã.

Representante da prefeitura de São Caetano, o chefe de Gabinete do prefeito Tite Campanella (Cidadania), Bruno Vassari, declarou eu irá se reunir com o chefe do Executivo ainda hoje para deliberar sobre a decisão tomada no Consórcio. O Palácio da Cerâmica, entretanto, adiantou que pretende seguir o Governo do Estado.

Conforme o secretário Executivo do Consórcio, Acácio Miranda, os prefeitos que decidiram não seguir o Plano SP entendem que ainda é preciso tomar ações relacionadas à saúde pública devido pandemia do novo coronavírus.

“Os prefeitos entenderam que a manutenção da saúde pública ainda é primordial, então a decisão foi tomada nesse sentido. A pandemia não acabou, por isso tomaram essa decisão, para lembrar a população que ainda estamos em meio a uma crise sanitária”, declarou o secretário.

Os prefeitos também aprovaram envio de um ofício ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), sobre a decisão tomada pelas prefeituras do Grande ABC, de manter as restrições. A intenção dos prefeitos é fazer com que São Paulo, que faz divisa com a região, também adote a medida. Principal objetivo dos chefes dos Executivos da região é conter o avanço da variante delta do novo coronavírus.

Ainda segundo Miranda, os prefeitos deverão se reunir novamente no final de agosto quando deliberarão, mais uma vez, sobre se manterão restrições ou se adotarão modelo do Plano SP.