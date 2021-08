PIB do Reino Unido no 2º trimestre sobe 4,8% ante trimestre anterior

12/08/2021 | 08:13



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no segundo trimestre deste ano subiu 4,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) do país. O número vem após contração de 1,6% registrada no primeiro trimestre em relação ao período de três meses encerrado em dezembro de 2020.

Em relação ao segundo trimestre de 2020, a alta registrada foi de 22,2%. O PIB britânico chegou a um patamar 4,4% inferior ao registrado no final de 2019, período anterior à pandemia.

Produção Industrial

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,7% em junho em relação a maio, de acordo com dados divulgados pelo ONS. O dado frustrou a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda menor, de 0,1%. Em relação ao mesmo mês de 2020, a produção industrial subiu 8,3%, também abaixo da projeção do WSJ, que era de alta de 9%. No segundo trimestre como um todo, a alta foi de 0,5% em relação ao período de três meses imediatamente anterior.