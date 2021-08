São Bernardo realiza mutirão de cirurgias odontológicas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 11:47



A Prefeitura de São Bernardo deu início ao mutirão para realização de cirurgias odontológicas. A ação, que faz parte da comemoração de 468 anos cidade, ocorre após a cidade registrar queda de ocupação de leitos e avançar com a vacinação contra a Covid-19, o que permitiu a retomada de atividades de maior risco, como é o caso dos procedimentos cirúrgicos de Saúde Bucal.

Serão atendidos 2.400 pacientes que necessitam deste tratamento, com uma novidade: o cirurgião bucomaxilo atenderá nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). As consultas foram previamente agendadas, com 30 atendimentos por dia, das 8h às 17h, durante todo o mês de agosto.

O diretor de Saúde Bucal de São Bernardo, Mario Chekin, ressalta que, normalmente, para esses atendimentos, a população procura os centros de especialidades, porém, dessa vez, o município inovou e os especialistas vão atender à população dentro das UBSs. "É uma transformação boa. Ficamos com uma agenda muito represada, foi um ano e meio praticamente sem atender pacientes e precisávamos desse mutirão", comenta Chekin. Segundo o diretor, serão cinco equipes com três cirurgiões em cada para atendimento.

Para os próximos meses, Mario ainda antecipa de que realizar o mutirão para tratamento de canal, como já foi feito na cidade em julho deste ano. "As nossas agendas (de pacientes) ficaram muito prejudicadas e com esses mutirões, encontramos uma solução rápida e eficiente de atendimento", completa o diretor. Já em novembro, o mutirão será destinado a detecção de câncer de boca para toda cidade.

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – São Bernardo está entre as cidades da região com melhor estrutura no tratamento de saúde bucal, com oferta dos serviços odontológicos nas 33 UBSs e três CEO (Centros de Especialidades Odontológicas). Os serviços de Urgência e Emergência são 24h, ofertados sete dias por semana. No período noturno, das 19h às 7h, os atendimentos são realizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Rudge Ramos.