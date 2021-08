Posto de combustíveis atrai clientes com pão e mortadela

Yara Ferraz



10/08/2021 | 07:02



Em tempos difíceis para a economia, com o preço dos combustíveis em viés de alta, a criatividade é o diferencial para tentar garantir as vendas. Em posto de combustíveis em Santo André, a estratégia é atrair a clientela com brinde que forma combinação bem conhecida: quatro pãezinhos e 100 gramas de mortadela para 25 litros.

O gerente do posto, localizado no bairro Valparaíso, Izaltino Araújo, disse que foi a forma encontrada para atrair clientes e divulgar a padaria da loja de conveniência.

“Tenho a promoção da ducha e do pãozinho. A nossa padaria faz um ano em outubro, então foi uma ação para o pessoal conhecer. É um jeito de fidelizar os nossos clientes e também alavancar as vendas. A gente distribui média de 1.000 pães por mês, e o pessoal prefere o lanche do que ganhar uma ducha”, contou

Segundo ele, desde o início da pandemia as vendas caíram em 60%. “A promoção ajudou a nos manter abertos e segurar nossos funcionários. Hoje, já estou com cerca de 80% do que vendia antes. Essa ação também trouxe vários clientes novos”, afirmou Araújo.

Para muitos clientes, o brinde acaba sendo a garantia do café da manhã ou da tarde, mas alguns aproveitam para fazer boa ação. O motorista Ademir Freire Tomé, 61 anos, é da clientela antiga e costuma dar os lanches para moradores de rua que encontra pelo caminho enquanto faz suas entregas.

“Acredito que é uma ajuda ao próximo que não custa nada. Há muitas pessoas em dificuldade nas ruas, e com a pandemia esse número aumentou muito. É uma ação ótima (o brinde do posto), e a gente ainda pode fazer o bem para outras pessoas com o que ganha”, disse.