Carina e Anaflavia devem se separar legalmente e seguem com advogados diferentes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/07/2021 | 10:31



Acusadas de matar e queimar os corpos de Flaviana Meneses Gonçalves, 40 anos, e Romuyuki Veras, 43, e do adolescente Juan Victor Gonçalves, 15, Anaflavia Meneses Gonçalves, 24, – filha do casal e irmã de Juan - e a namorada Carina Ramos, 31, devem se separar legalmente após terem sido presas pelo crime. A linha de defesa de Anaflavia e Carina é diferente e conflitante e com isso, Carina também já acionou outro advogado para defendê-la.

O crime aconteceu no dia 28 de janeiro de 2020. Conforme acompanhado pelo Diário, as vítimas foram encontradas carbonizadas no porta-malas do carro da família, um Jeep Compass, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo. Segundo a acusação, a filha do casal e sua companheira arquitetaram o crime para herdar os bens da família. O caso chocou o Brasil, já que a investigação chegou à conclusão de que o casal e o filho, diferentemente do que se ventilou no início do caso, foi ameaçado com arma de fogo para que entregassem pertences e a senha do cofre, além de terem sido drogados e mortos ainda dentro de casa.

De acordo com informações atuais do advogado Sebastião Siqueira, que antes representava as duas mas agora segue na defesa apenas de Anaflavia, a separação de Carina e Anaflavia ''já era o esperado'', pois o relacionamento se desgastou diante da situação. Em paralelo, segundo ele, um advogado não pode defender ''ideias conflitantes'' em um caso e com isso, partiu da própria Carina optar por outro advogado.

“Desde o início, sempre conversamos e falamos que iríamos atuar na situação que julgássemos inocente. Mas partiu dela (Carina) mesmo”, declara Sebastião. O advogado de defesa ainda pontua que Anaflavia ''nem sequer queria que o roubo tivesse acontecido'' e acredita que ela foi envolvida no caso.

O novo advogado de Carina Ramos se chama Fabio Gomes da Costa e o Diário não conseguiu contato com o profissional.