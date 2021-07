Cantor Leonardo completa 58 anos de idade e recebe homenagem do filho, Zé Felipe

25/07/2021 | 16:10



Neste domingo, dia 25, o cantor Leonardo está completando 58 anos de idade e ganhou uma homenagem pública do filho mais novo, Zé Felipe. O cantor compartilhou uma foto do pai segurando sua filha, Maria Alice, fruto de seu casamento com Virginia Fonseca, e escreveu uma mensagem carinhosa.

Sua generosidade, dedicação, humor, personalidade, música, voz? me inspiram. Que eu possa ser para a Maria, o pai que você é para mim! Meu orgulho e admiração por você, sempre. Eu comemoro sua vida todos os dias. Obrigado por tudo. Parabéns, Feliz aniversário! Te amo gato.

Além do filho, Poliana, esposa do sertanejo, também publicou uma homenagem nas redes.

Te amo! A sua felicidade é a minha, escreveu a jornalista.