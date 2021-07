Bolsonaro nomeia novos diretores da Ancine

22/07/2021 | 10:01



O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira, 22, para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Alex Braga Muniz. Ele já era da diretoria da agência e vinha atuando como substituto desde que o então diretor-presidente Christian de Castro Oliveira foi afastado, no fim de 2019, em meio à investigação por estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), que traz também a nomeação de dois diretores para a agência, Vinícius Clay Araújo Gomes e Tiago Mafra dos Santos.