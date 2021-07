Cautela com político, crescimento e variante delta limitam alta do Ibovespa

20/07/2021 | 11:16



A tensão global da véspera voltou a impedir recuperação do Ibovespa nesta terça-feira, 20, apesar da alta das bolsas americanas e europeias, assim como do minério de ferro. O ganho, contudo, é moderado, reforçando que ainda há preocupações evidentes com o ritmo de crescimento econômico, em meio ao alastramento da variante delta de covid-19 no mundo.

Esse desempenho impede o Ibovespa de voltar a subir, vindo de uma série de três pregões em queda. Ontem, testou os 123 mil pontos, mas fechou aos 124.394,57 pontos, em queda de 1,24%. Porém, hoje, a mínima intradia alcançada foi de 123.630,60 pontos. Às 10h58, o índice brasileiro mudava de sinal, subindo 0,10%, na máxima aos 124.521,22 pontos, após mínima aos 123.630,60 pontos.

"Deve ser um dia em que o Ibovespa ficará meio de lado, depois de três pregões caindo", estima Pedro Salles, CEO da Legend Investimentos, escritório plugado ao BTG Pactual. Ele, contudo, pondera que, apesar de mais contagiosa, os relatos são de que o número de pessoas mortas pela cepa da doença é relativamente baixo. "Porém, isso não diminui a preocupação", completa Salles.

O clima desfavorável volta a contaminar o Ibovespa, sobretudo por causa de questões internas, com ruídos políticos sendo reforçados hoje cedo, após o presidente Jair Bolsonaro voltar a tecer críticas ao sistema eleitoral eletrônico no País e indicar que vetará o projeto do fundo eleitoral.

Jair Bolsonaro disse que convidará a imprensa para provar fraude nas urnas. A frase pode realimentar a já instável relação entre os três Poderes. Disse ainda que não irá afirmar se será ou não candidato às eleições de 2022

Aqui, destaca o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, "tivemos a entrevista do Bolsonaro já cedo, comprando briga com partidos, com provável veto ao fundo eleitoral", afirma. Para além das questões internas, há as externas. "É um momento alarmante para o mercado, dado que a variante delta preocupa em meio à possibilidade de crescimento mais lento", avalia Salles, da Legend Investimentos.

A agenda sem grandes vetores para os mercados também pode impede ganhos do Ibovespa De todo modo, a safra de balanços lá fora e aqui - Neoenergia inicia a temporada de divulgações hoje no Brasil - pode dar uma direção do nível de crescimento econômico.

Mais cedo, o UBS informou que teve lucro líquido de US$ 2,01 bilhões no segundo trimestre de 2021, uma alta de 63% na comparação com o ganho obtido em igual período do ano passado. O resultado pode animar as ações do setor financeiro na B3, estimou mais cedo em análise matinal Laatus. De fato, a maioria dos papéis do setor na Bolsa brasileira sobe, ainda que moderadamente.

"A tendência é que os balanços venham bons. Hoje tem Netflix, que será importante para sentir como estão empresa do segmento, dado que a concorrência tem crescido cada vez mais", diz Laatus ponderando, contudo, que o comportamento do título americano de dez anos esta manhã ainda reforça a busca de investidores por segurança continua.

Além da valorização módica do minério de ferro na China, o investidor local avalia os dados informados ontem à noite pela Vale, o que pode dar algum alívio às ações e ao Ibovespa. A empresa apresentou alta de 12% em sua produção da commodity no segundo trimestre, ante igual período do ano passado. Ao mesmo tempo, o petróleo tem instabilidade, alterando leve alta e baixa, depois de o WTI ter registrado o pior dia desde abril de 2020, ontem. As ações da Vale ON cediam 0,73% e as da Petrobras, 0,19% (PN)< e 0,34% (ON)

A despeito das preocupações com o ritmo de crescimento, Salles acredita que o mundo está mais perto do fim do que do início em relação à pandemia e que o setor corporativo tende a demonstrar isso. "Os balanços vão começar a embicar. Os dados do segundo trimestre ainda não serão tão animadores, mas há grande expectativas quando aos do terceiro", diz.