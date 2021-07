Trabalhadores da Paranapanema entram em greve após rejeitar proposta de PLR

Yara Ferraz



15/07/2021 | 21:17



Em assembleia realizada no início da tarde, os trabalhadores da metalúrgica Paranapanema, localizada em Santo André, rejeitaram a proposta da empresa sobre o valor da PLR (Participação de Lucros e Resultados) e decidiram entrar em greve. A fabricante de tubos de cobre, que possui cerca de 750 colaboradores, está com a linha de produção paralisada.

Na última semana, os funcionários já haviam recusado a proposta da empresa do pagamento de R$ 5.500 em duas parcelas. De acordo com o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá Adilson Torres, o Sapão, a Paranapanema entrou em contato com a entidade para uma reunião que foi realizada hoje.

"Em termos de valores não ocorreu nenhuma melhora. A empresa só se comprometeu a adiantar a segunda parcela de 30 de abril de 2022 para 30 de janeiro", disse. A expectativa dos funcionários era de um benefício de cerca de R$ 7.000. "Explicamos a situação para os trabalhadores na assembleia que rejeitaram a proposta e já iniciaram a paralisação."

Questionada, a Paranapanema informou, por meio de nota, que mesmo diante do cenário ainda instável com relação a pandemia e "renegociação das dívidas com os nossos credores (processo ainda em finalização), a Paranapanema manteve a proposta do pagamento de R$ 5.500 em duas parcelas, no Programa de Participação de Lucros e Resultados para os colaboradores."