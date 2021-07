Gusttavo Lima comete gafe com câmera durante live e dispara: - Dá zoom nessa buc***

14/07/2021 | 16:11



O mundo do sertanejo é repleto de hits, sofrência... e polêmicas! Gusttavo Lima, por exemplo, deu o que falar na live Rally do Embaixador, que rolou no dia 10 de julho.

Durante a música Ficha Limpa, o cantor fez um gesto com a mão e pediu para a câmera dar um zoom. O operador não entendeu o que Lima pediu e demorou para captar a imagem. Irritado com a situação, o sertanejo disparou:

Dá zoom nessa buc***. Essa câmera aqui está mais perdida que brasileiro procurando o Lázaro.

A brincadeira não foi muito bem vista pelos internautas e dividiu opiniões. Eita!