Samara Felippo chora ao ver filhas isoladas com Covid-19: Angústia

14/07/2021 | 08:10



Samara Felippo revelou nas redes sociais que está vivendo um drama familiar. As filhas da atriz, Lara, de oito anos de idade, e Alicia, de 12 anos de idade, testaram positivo para a Covid-19 e estão isoladas em casa. As meninas, por enquanto, não apresentam sintomas. No entanto, a atriz ficou abalada com a situação e caiu no choro ao publicar sobre a rotina da família em meio ao enfrentamento da doença.

- A gente está indo para o quinto dia da Lara e o terceiro da Alice. Hoje eu não parei nenhum minuto! Arrumei a casa e elas chamam o dia inteiro e é uma angústia infernal ver as duas trancadas no quarto. E eu estou pensando em fazer um abraço num plástico. Sou muito louca? Fazer uma cortina de plástico para abraçar elas. Chorei durante uma hora seguida, foi a hora que parei, quando eu paro eu choro. Não sei nomear esse sentimento, mas vamos lá... um dia de cada vez!, disse ela, em meio às lágrimas.

Samara, que ainda tem dez dias de isolamento mesmo testando positivo, desabafou:

Às vezes acho que vou falhar, dar tilti... quero deixar todo o meu amor para as famílias que perderam entes queridos e que estão com parentes contaminados em casa.

Anteriormente, ela havia dito que as filhas foram contaminadas por irresponsabilidade alheia, pois sequer estavam indo para escola. Lara e Alicia são filhas da atriz com Leandrinho Barbosa, ex-jogador de basquete. As duas estavam prestes a ir para os Estados Unidos para passar as férias com o pai.