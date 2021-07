GCM prende homem por lesão corporal com faca na região central

da Redação



12/07/2021 | 22:15



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu nesta manhã um homem por lesão corporal com faca contra outro homem na avenida Queirós dos Santos, na sede do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).



A denúncia foi feita por funcionários da unidade e de imediato a CECOM (Central de Comunicações da GCM) acionou as viaturas para o local. Uma equipe da Romo (Rondas com Motocicletas) identificou o agressor, que resistia em largar a faca, e negociaram enquanto acionaram socorro para o agredido.



Após convencer o agressor a se entregar, o homem, de 24 anos, foi preso e está à disposição das autoridades policiais e da Justiça no 1º DP (Distrito Policial), localizado no Centro. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e passa bem.